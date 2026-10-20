Рейтинг Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування

Опитування тривало з 8 до 16 жовтня. Відповіді людей, яких опитали 8-9 жовтня, тобто до "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну, соціологи порівняли з відповідями, зібраними 10-16 жовтня.

У перші два дні опитування президенту довіряли 43% респондентів, не довіряли - 52%. Далі довіряли вже 57%, а не довіряли 39%.

Двома періодами опитали різну кількість людей: 8-9 жовтня - 274 респонденти (похибка 7,7%), 10-16 жовтня - 757 респондентів (похибка 4,6%).

Фото: опитування КМІС (скриншот kiis.com.ua)

У КМІС зазначили, що й раніше в перші дні опитування довіра до президента була трохи нижчою, ніж у наступні. Тому різниця частково може мати методичні причини. Проте раніше розбіжності були значно меншими.

Через це соціологи вважають, що найімовірніше йдеться про ефект "згуртування навколо прапора" після тиску з боку США. Це ситуація, коли в часи тиску ззовні люди більше підтримують свого лідера.

Що показало опитування загалом

За загальними підсумками, президенту довіряють 54% українців, не довіряють - 41%. Баланс довіри і недовіри становить +13%.

Із 54% тих, хто довіряє, 22% довіряють повністю, ще 32% - скоріше довіряють. Серед 41% тих, хто не довіряє, 24% не довіряють зовсім, а 17% - скоріше не довіряють.

Наприкінці серпня - на початку вересня показники були такими самими. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.

Опитування проводили телефоном у всіх регіонах території, яку контролює українська влада. Відповіді дали 1031 дорослий українець. Загальна похибка - не більше 4%.

Жителів територій, які тимчасово не контролює українська влада, не опитували. Так само не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед респондентів є переселенці з окупованих територій.

Людей питали: "Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?" Їм зачитували чотири варіанти відповіді - від "зовсім не довіряю" до "повністю довіряю". У запитанні не нагадували, що він є президентом.

Нагадаємо, більшість українців не готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Таку умову категорично неприйнятною назвали 61% опитаних КМІС.