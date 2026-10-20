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Рейтинг Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування

12:51 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Рейтинг Зеленського зріс після "дизельної угоди" між США та РФ, - опитування Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com zelenskyy.official)
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Після "дизельної угоди" та тиску на Україну довіра до президента України Володимира Зеленського зросла з 43% до 57%. Соціологи пояснили, чому так сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Опитування тривало з 8 до 16 жовтня. Відповіді людей, яких опитали 8-9 жовтня, тобто до "дизельної угоди" і подальшого тиску на Україну, соціологи порівняли з відповідями, зібраними 10-16 жовтня.

У перші два дні опитування президенту довіряли 43% респондентів, не довіряли - 52%. Далі довіряли вже 57%, а не довіряли 39%.

Двома періодами опитали різну кількість людей: 8-9 жовтня - 274 респонденти (похибка 7,7%), 10-16 жовтня - 757 респондентів (похибка 4,6%).

Рейтинг Зеленського зріс після &quot;дизельної угоди&quot; між США та РФ, - опитування
Фото: опитування КМІС (скриншот kiis.com.ua)

У КМІС зазначили, що й раніше в перші дні опитування довіра до президента була трохи нижчою, ніж у наступні. Тому різниця частково може мати методичні причини. Проте раніше розбіжності були значно меншими.

Через це соціологи вважають, що найімовірніше йдеться про ефект "згуртування навколо прапора" після тиску з боку США. Це ситуація, коли в часи тиску ззовні люди більше підтримують свого лідера.

Що показало опитування загалом

За загальними підсумками, президенту довіряють 54% українців, не довіряють - 41%. Баланс довіри і недовіри становить +13%.

Із 54% тих, хто довіряє, 22% довіряють повністю, ще 32% - скоріше довіряють. Серед 41% тих, хто не довіряє, 24% не довіряють зовсім, а 17% - скоріше не довіряють.

Наприкінці серпня - на початку вересня показники були такими самими. Тобто за останній місяць рівень довіри практично не змінився.

Опитування проводили телефоном у всіх регіонах території, яку контролює українська влада. Відповіді дали 1031 дорослий українець. Загальна похибка - не більше 4%.

Жителів територій, які тимчасово не контролює українська влада, не опитували. Так само не опитували громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед респондентів є переселенці з окупованих територій.

Людей питали: "Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?" Їм зачитували чотири варіанти відповіді - від "зовсім не довіряю" до "повністю довіряю". У запитанні не нагадували, що він є президентом.

Нагадаємо, більшість українців не готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Таку умову категорично неприйнятною назвали 61% опитаних КМІС.

Як повідомляло РБК-Україна, найбільше довіри серед політиків і публічних діячів мав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний - 64%.

Зеленському довіряли 53% українців, а не довіряли 40%, показало опитування Rating Group.

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