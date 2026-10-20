Рейтинг Зеленского вырос после "дизельного соглашения" между США и РФ, - опрос

После "дизельного соглашения" и давления на Украину доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому выросло с 43% до 57%. Социологи объяснили, почему это произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос длился с 8 по 16 октября. Ответы людей, опрошенных 8-9 октября, то есть к "дизельному соглашению" и дальнейшему давлению на Украину, социологи сравнили с ответами, собранными 10-16 октября.

В первые два дня опросы президенту доверяли 43% респондентов, не доверяли - 52%. Дальше доверяли уже 57%, а не доверяли 39%.

Двумя периодами опросили разное количество людей: 8-9 октября – 274 респондента (погрешность 7,7%), 10-16 октября - 757 респондентов (погрешность 4,6%).

Фото: опрос КМИС (скриншот kiis.com.ua)

В КМИС отметили, что и раньше в первые дни опроса доверие к президенту было несколько ниже, чем в последующие. Поэтому разница частично может иметь методические причины. Однако раньше разногласия были значительно меньше.

Поэтому социологи считают, что, скорее всего, речь идет об эффекте "сплочения вокруг флага" после давления со стороны США. Это ситуация, когда во времена давления извне люди больше поддерживают своего лидера.

Что показал опрос в целом

По общим итогам, президенту доверяют 54% украинцев, не доверяют - 41%. Баланс доверия и недоверия составляет +13%.

Из 54% доверяющих 22% доверяют полностью, еще 32% - скорее доверяют. Среди 41% не доверяющих 24% не доверяют совсем, а 17% - скорее не доверяют.

В конце августа - начале сентября показатели были такими же. То есть, за последний месяц уровень доверия практически не изменился.

Опрос проводился по телефону во всех регионах территории, которую контролируют украинские власти. Ответы дали 1031 взрослый украинец. Общая погрешность - не более 4%.

Жителей территорий, временно не контролируемых украинскими властями, не опрашивали. Также не опрашивали граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года. Среди респондентов есть переселенцы с оккупированных территорий.

Людей спрашивали: "Насколько вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?" Им зачитывали четыре варианта ответа – от "совсем не доверяю" до "полностью доверяю". В вопросе не напоминали, что он президент.

Напомним, большинство украинцев не готовы отдать Донбасс в обмен на гарантии безопасности США и Европы.

Такое условие категорически неприемлемым назвали 61% опрошенных КМИС.