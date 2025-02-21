Рейтинг Зеленського злетів останнім часом, але він не найвищий в Україні

Рейтинг довіри Валерія Залужного був вищим ніж у Зеленського наприкінці 2023 року та досягав 88%. Після відставки в лютому 2024 року великі соціологічні компанії не публікували рейтинги Залужного, який був призначений послом у Великій Британії.

Рейтинг Зеленського зріс на початку 2025 року. Це відбулося ще що того, як президент США Дональд Трамп заявив, ніби то у Зеленського рейтинг 4%.