Рейтинг Зеленского взлетел в последнее время, но он не самый высокий в Украине

Рейтинг доверия Валерия Залужного был выше чем у Зеленского в конце 2023 года и достигал 88%. После отставки в феврале 2024 года крупные социологические компании не публиковали рейтинги Залужного, который был назначен послом в Великобритании.

Рейтинг Зеленского вырос в начале 2025 года. Это произошло еще до того, как президент США Дональд Трамп заявил, будто бы у Зеленского рейтинг 4%.