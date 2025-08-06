Рейтинг Зеленського впав після спроби позбавити НАБУ незалежності, - КМІС

Опитування почалося 23 липня 2025 року, тобто на наступний день після резонансного голосування у Верховній Раді за закон №12414, який в той же день підписав Зеленський.

За даними соціологів, наразі 58% українців довіряють президенту. Рейтинг впав з 65%, які фіксувалися на початку червня. Не довіряють Зеленському 35% опитаних (ріст з 30% на початку червня).

Баланс довіри-недовіри знизився з +35% на початку червня до +23% на початку серпня.



"Разом з цим поточні показники довіри є вищими, ніж мінімальні під час повномасштабної війни, які були в грудні 2024 року", - додають соціологи.

Чому не довіряють

Респондентам, які відповіли, що не довіряють президенту, ставили додаткове запитання у відкритій формі (тобто без наперед сформульованих варіантів відповідей), чому саме вони йому не довіряють.

Відносно найчастіше респонденти висловлювали незадоволення корупцією (переважно у формі корупції в країні / у владі і лише в одиничних випадках звинувачували в корумпованості безпосереднього самого президента) і війною.

При цьому 6% таких респондентів прямо зазначили, що вони були незадоволені голосуванням 22 липня 2025 року і через це не довіряють президенту.



Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, президент Зеленський, попри доволі масштабні протести і бурхливу реакцію в медіа, зберігає досить високу довіру (і легітимність) серед української громадськості.

"Можливо, цьому сприяла швидка реакція на протести і оперативне внесення нового закону до парламенту. Проте стійкий низхідний тренд є тривожним сигналом, який потребує уваги і виважених рішень з боку влади", - додав він.