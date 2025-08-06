Рейтинг Зеленского упал после попытки лишить НАБУ независимости, - КМИС

Опрос начался 23 июля 2025 года, то есть на следующий день после резонансного голосования в Верховной Раде за закон №12414, который в тот же день подписал Зеленский.

По данным социологов, сейчас 58% украинцев доверяют президенту. Рейтинг упал с 65%, которые фиксировались в начале июня. Не доверяют Зеленскому 35% опрошенных (рост с 30% в начале июня).

Баланс доверия-недоверия снизился с +35% в начале июня до +23% в начале августа.



"Вместе с этим текущие показатели доверия выше, чем минимальные во время полномасштабной войны, которые были в декабре 2024 года", - добавляют социологи.

Почему не доверяют

Респондентам, которые ответили, что не доверяют президенту, задавали дополнительный вопрос в открытой форме (то есть без заранее сформулированных вариантов ответов), почему именно они ему не доверяют.

Относительно чаще всего респонденты выражали недовольство коррупцией (преимущественно в форме коррупции в стране / во власти и лишь в единичных случаях обвиняли в коррумпированности непосредственного самого президента) и войной.

При этом 6% таких респондентов прямо отметили, что они были недовольны голосованием 22 июля 2025 года и из-за этого не доверяют президенту.



Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, президент Зеленский, несмотря на довольно масштабные протесты и бурную реакцию в медиа, сохраняет достаточно высокое доверие (и легитимность) среди украинской общественности.

"Возможно, этому способствовала быстрая реакция на протесты и оперативное внесение нового закона в парламент. Однако устойчивый нисходящий тренд является тревожным сигналом, который требует внимания и взвешенных решений со стороны власти", - добавил он.