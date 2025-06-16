Рейтинг Зеленського впав після різкого злету: у чому причина

Рівень довіри до Зеленського стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли - 22%).

Проте вже в другій половині травня - на початку червня 2025 року спостерігається зниження довіри, довіряють Зеленському 65% українців, не довіряють - 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%.



Причини падіння рейтингу

Як зазначають соціологи, рівень довіри знизився впродовж доволі короткого періоду, що неодмінно викликає питання про причини.

"У нас немає додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри. Для цього потрібно проводити панельні дослідження, коли ми опитуємо тих самих людей упродовж певного періоду і можемо запитати, чому змінилася їх думка порівняно з попереднім опитуванням", - йдеться в публікації.

Проте соціологи виділяють декілька факторів, які могли вплинути на рейтинг Зеленського:

Послаблення ефекту згуртування навколо прапора (rally around the flag effect) - з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання.

"Наразі, через декілька місяців, може мати місце "призвичаювання" населення до нового міжнародного контексту і зменшення його впливу на сприйняття президента. Водночас інші фактори, як-от внутрішня ситуація, знову можуть мати сильніший вплив на те, як українці оцінюють діяльність президента і формують своє ставлення до нього", - йдеться в повідомленні.

Короткостроковий вплив підписання угоди про копалини - попереднє опитування (яке зафіксувало ріст довіри до 74%) було на початку травня 2025 року одразу після підписання угоди.

"Можливо, у частини людей це короткостроково викликало сплеск оптимізму та надії, що позначалося і на вищій довірі президенту. Після таких сплесків, зазвичай, іде повернення до більш "нормальних" показників (що у статистиці позначається терміном регресія до середнього)", - пишуть соціологи.

Відсутність прогресу у завершенні війни - частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року.

"Проте події цього періоду не свідчили про наближення завершення війни. Навпаки, збільшення російських атак на різних напрямках (зокрема, у Сумській області, наближення до Дніпропетровської області тощо), масштабні повітряні атаки, деструктивна поведінка росіян на перемовинах до / під час / після Стамбулу навпаки, свідчили про зворотні наміри. Тобто пересічний українець цілком міг бачити, що росіяни не прагнуть миру", - йдеться в публікації.