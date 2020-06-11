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Рейтинг Зеленського впав нижче 40%

Новини » Політика     11.06.2020 - 11:31
Рейтинг Зеленського впав нижче 40%
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент втрачає кілька відсотків щомісяця

Якщо б вибори президента України відбувалися на початку червня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного президента становить 37,6%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, респонденти планують голосувати:

  • 11,1% - за Петра Порошенка,
  • 9% - за Юрія Бойка,
  • 6% - за Юлію Тимошенко,
  • 4,6% - за Ігоря Смешка,
  • 3% - за Анатолія Гриценка,
  • 3% - за Олега Ляшка,
  • 2,1% - за Святослава Вакарчука,
  • 1,4% - за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів - загалом 2,5%,
  • 2,6% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 16,2% - не визначилися, за кого голосувати,
  • 1,6% - відмовилися відповідати на запитання,
  • 11,3% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то результати наступні:

  • 16,2% - за Петра Порошенка,
  • 13,2% - за Юрія Бойка,
  • 8,7% - за Юлію Тимошенко,
  • 6,8% - за Ігоря Смешка,
  • 4,4% - за Анатолія Гриценка,
  • 4,4% - за Олега Ляшка,
  • 3% - за Святослава Вакарчука,
  • 2% - за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів - загалом 3,6%.

Рейтинг Зеленського впав нижче 40%

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосували 42,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимира Зеленського в кінці квітня планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир ЗеленськийрейтингПрезидент
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