Рейтинг Зеленского упал до 50%

В конце ноября 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 52% украинцев, негативно - 19%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября.

В то же время, доля тех, кто относится к Зеленскому отрицательно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов меньше стало тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, (computer-assisted telephone interviews) по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Отметим, директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила, что данные опроса, проведенного в ноябре 2019 года, свидетельствуют об окончании "медового месяца" новой власти и народа.

Напомним, данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС свидетельствуют, что в ноябре 2019 года негативные оценки первым шагам президента Владимира Зеленского дали 24% респондентов, что вдвое больше, чем в августе.