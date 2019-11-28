Рейтинг Зеленського впав до 50%

Наприкінці листопада 2019 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 52% українців, негативно - 19%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада.

У той же час, частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% в вересні, 9% в жовтні, 12% на початку листопада, 19% в кінці листопада.

Оцінка дій президента України порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 10 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 64% до 54%), і на 13 процентних пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 23% до 36%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) по в всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Нагадаємо, дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС свідчать, що у листопаді 2019 року негативні оцінки першим крокам президента Володимира Зеленського дали 24% респондентів, що удвічі більше, ніж у серпні.