Рейтинг Зеленского упал до 40%

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% - Петра Порошенко, 8,6% - Юлию Тимошенко, 5,9% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

Как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 42,6% среди тех, кто определился с выбором.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, Владимира Зеленского в конце апреля планировали поддержать 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.