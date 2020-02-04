Рейтинг Зеленского продолжил падение в 2020 году

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжил падение в 2020 году, опустившись до отметки 59%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, лидером по доверию среди политиков остается Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%.

Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс. Спикеру Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, лидеру фракции ОПЗЖ Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру "Голоса" Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьеру Алексею Гончаруку - 20% и 53%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 20% и 73%, лидеру "ЕС" Петру Порошенко - 15% и 78%.

Фото: инфографика группы "Рейтинг" (ratinggroup.ua)

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-26 января 2020 года.

Напомним, в конце 2019 года Зеленскому доверяли более 60% украинцев. По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, Зеленскому доверяли 62%, не доверяли - 31%.

Также в конце 2019 года большинство граждан (51%) не могли назвать ни одной успешной реформы новой власти, что больше чем в 2018 году (41%).