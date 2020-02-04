Правила игры: как команда Зеленского легализирует азартный бизнес

Команда Зеленского легализирует игорный бизнес (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту легализовать игорный бизнес, который последние десять лет работает в подполье. Принять соответствующий документ с первой попытки Раде не удалось. Во многом из-за сопротивления некоторых участников рынка азартных игр.

Но после рейда силовиков по игорным заведениям в вопросе легализации наметился прогресс. Сейчас депутаты готовят законопроект к рассмотрению во втором чтении. Почему продолжается борьба вокруг этого документа – в материале РБК-Украина.

Создание "украинского Лас-Вегаса" – идея, которую Владимир Зеленский вынашивал еще в период избирательной кампании.

Став президентом, он вновь заявил о намерении легализовать игорный бизнес в ходе проходившего в Стамбуле бизнес-форума в августе прошлого года. Мол, разрешив работу казино в пятизвездочных отелях, власть будет стимулировать развитие туризма в черноморском регионе.

Первая попытка команды Зеленского установить для участников этого полуподпольного рынка единые правила игры увенчалась неудачей.

Депутатам не хватило голосов для принятия законопроекта об азартных играх. Этот демарш, к которому, очень вероятно, "приложили руку" лица, причастные к игорному бизнесу, обернулся для их заведений масштабным рейдом.

"Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы. Думай … те", – отреагировал Зеленский в соцсетях 20 декабря.

В тот же день Нацполиция и СБУ начали облавы на игорные заведения. Вслед правительство приняло решение, которым прикрыло "лазейку", позволявшую этим конторам работать под видом государственных лотерей.

В начале января премьер-министр Алексей Гончарук отчитался, что с 20 декабря удалось закрыть более пяти тысяч нелегальных заведений игорного бизнеса.

Многие, не дожидаясь силовиков, закрывались сами. Более шустрые просто сменили свои вывески на "VIP-караоке" для совершеннолетних или "Simple Games", о чем свидетельствуют фото пользователей в соцсетях, и продолжили работу.

На первый взгляд, метод оказался эффективным. После новогодних праздников депутаты взялись за доработку провалившегося законопроекта, и уже 16 января он был принят в первом чтении.

Но на этом баталии вокруг документа не завершились. Причастные к индустрии азартных игр и их лоббисты по-прежнему надеются отстоять свои интересы в финальном варианте законопроекта.

Подпольная империя

Верховная рада в 2009 году приняла закон, которым запретила игорный бизнес, оставив легальными только лотереи. На деле государство от этого только проиграло, сборы уплачивались только с лотерей, остальной денежный оборот проходил мимо бюджета.

С тех пор этот сегмент рынка ушел в тень, но никак не прекратил работу. Правоохранительные органы достаточно пассивно боролись с нарушителями, если не сказать – "покровительствовали". Букмекерские конторы и игровые залы сменили свои вывески и стали лотереями.

В 2012 году они получили для этого благодатную законодательную почву. Парламент принял закон, которым предусмотрел, что государственная лотерея может проводиться с использованием электронной системы принятия ставок.

Его нормы, по сути, стали прикрытием для работы игровых автоматов. Владельцы игорных заведений и букмекеры заключали с операторами гослотерей, имеющими лицензию на свою деятельность, договоры на распространение лотерей и продолжали работу.

В начале сентября 2019 года Владимир Зеленский поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду законопроект о легализации игорного бизнеса, а Раде принять его до декабря. Правда, ни правительство, ни парламент в отведенный срок не уложились.

Сначала для написания документа была создана рабочая группа на базе финансового комитета парламента. Потом полуторамесячные труды народных депутатов были переданы на доработку в Кабмин. Там внесли в документ свои коррективы и в середине октября зарегистрировали в Раде, казалось бы, окончательный документ – №2285.

Но в течение следующих двух недель народные депутаты из "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За життя" предложили к правительственному проекту еще семь альтернативных. В результате профильный комитет разработал компромиссный документ – №2285-Д.

Принять его с первого раза парламенту не удалось. Во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении 19 декабря народным депутатам не хватило 13 голосов. Тем временем количество альтернативных проектов выросло до десяти. Но основным по-прежнему оставался №2285-Д. После небольшой доработки и мер, принятых президентом, правоохранительными органами и Кабмином, 16 января законопроект получил 260 голосов "за".

Сейчас рабочая группа готовит документ к рассмотрению во втором чтении. Но в каком виде документ попадет в зал Рады – вопрос. Учитывая то, что главные участники рынка азартных игр не оставляли попыток пролоббировать для себя максимум преференций, в том числе через некоторые альтернативные законопроекты.

"Заседания рабочей группы по этому законопроекту выглядели как выставка элитных авто и охранных компаний. Очевидно, что игорный бизнес криминализировался за все это время, но мы хотим его постепенно вывести на свет при установленных правилах и условиях", – рассказал РБК-Украина один из членов финансового комитета Марьян Заблоцкий (СН).

Группы неравнодушных

Несколько собеседников РБК-Украина в финансовом комитете утверждают, что попытки повлиять на итоговый законопроект большей частью наблюдаются со стороны трех групп. Первая представлена одним из операторов гослотерей.

Для понимания, сейчас рынок лотерей разделен между тремя крупными операторами. Первый – Украинская национальная лотерея (УНЛ), в ее состав входят "Супер Лото" и "Кено". Второй – МСЛ, который включает торговые марки "Лото-Забава", "Мегалот", "Спортлига". Третий – "Патриот", которому принадлежат лотереи "Эльдорадо", "Козырная масть" и "Гривенька".

Вторая группа – лица, занимающиеся исключительно игровыми автоматами. И третья – пожалуй, самая активная – букмекерские компании. Большую часть рынка беттинга контролируют "Пари-Матч" и "Фаворит".

У первой – хорошие позиции в интернете, тогда как у второй – хорошо развито наземные залы. Обе компании работают по договору распространения через УНЛ и узаконены в Украине как "лотереи-тото".

Несколько членов комитета в беседе с РБК-Украина признают: в cтартовом документе №2285 и версии № 2285-Д, принятой в первом чтении, явно прослеживаются интересы букмекеров.

По мнению Марьяна Заблоцкого, букмекерские конторы в законопроекте № 2285-Д имеют слишком много преференций. При этом традиционная лотерея чрезмерно ущемляется.

"Во-первых, у букмекеров есть возможность делать ставки на виртуальные события, а это фактически онлайн-казино. Второе – это введение так называемой офлайн-системы мониторинга ставок. У государства должен быть контроль в момент осуществления любой ставки. Они предлагали, что они будут предоставлять ежедневный отчет об операциях, но это неверно, поскольку позволяет им манипулировать данными", – пояснил депутат. Ко второму чтению Заблоцкий предложил пересмотреть офлайн-мониторинг.

Вопросы к прозрачности написания закона прибавились после того, как журналисты программы "Схемы" зафиксировали встречи главы президентской фракции Давида Арахамии с генеральным директором "Пари-Матч" Сергеем Портновым. Арахамия был назначен Зеленским ответственным за принятие закона про азартные игры в Раде.

Позже в СМИ появилась информация, что в создании закона участвовали юрист Андрей Астапов и его компания "Eterna Law", клиентами которых якобы была "Пари-Матч", а также бизнесмен Борис Баум. Последнего связывают с российской группировкой "лужниковских", в прошлом он владел игорным офшором First National Lotteri Ltd.

Баум неоднократно посещал заседания рабочей группы. По одной из версий, на них он представлял интересы сети отелей VS Energy, которая неформально входит в орбиту той же "лужниковской группы". Владельцы гостиниц также могут оказаться в плюсе от легализации азартных игр.

Сам Арахамия пояснил, что, готовя проект, он встречался почти со всеми участниками этого рынка. Он также признал, что лично привлек Астапова как юриста к написанию документа. А тот, в свою очередь, якобы позвал Баума в роли консультанта. В то же время бизнесмен заявил, что во время подготовки законопроекта представлял Офис президента.

РБК-Украина обратилось за комментарием к Андрею Астапову, но на момент выхода публикации ответ не получило.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев (СН) сказал изданию, что ему ничего неизвестно о каких-либо лоббистских нормах или причастности сторонних лиц к созданию законопроекта об азартных играх.

"Игорный бизнес – это такой вид деятельности, где вы всегда найдете в чью пользу или против кого предусмотрена та или иная норма. А если не найдете – то вам будет очень просто это придумать", – отметил Гетманцев.

Играть по новым правилам

Законопроект, который Рада вскоре планирует рассмотреть во втором чтении, предусматривает легализацию азартных игр в казино, залах с автоматами, онлайн-казино, букмекерской деятельности, лотерей и онлайн-покера.

Участвовать в играх смогут лица старше 21 года. Их возраст должны проверять представители заведения по их документам, в случае онлайн-игр – по скан-копиям или другим методам верификации личности. По заявлению игрока или его родственников, ему могут ограничить участие в азартных играх на срок до трех лет. Кроме того, казино запрещается давать игрокам кредит, равно как и принимать ставки в рассрочку.

Игровые залы и казино смогут размещать исключительно в гостиницах. В случае салонов автоматов и букмекерских пунктов – в отелях уровня не меньше трех звезд. Тогда как условие для казино – пятизвездочные гостиницы. Для всей этой деятельности компании должны будут получать лицензии. Иначе организаторам азартных игр грозит уголовная ответственность.

Стоимость лицензии достаточно высокая, они выдаются на пять лет. Для организации казино в отеле, имеющем до 200 номеров, придется выложить 120 тысяч минимальных зарплат (или почти 567 млн гривен). Столько же обойдется открытые букмекерских точек. Если номеров в отеле больше чем 200 – цена лицензии будет в два раза ниже.

Лицензия для онлайн-казино будет стоить 12,5 тысяч минимальных зарплат (примерно 60 млн гривен), для лотерей – 76 тысяч "минималок" (почти 340 млн гривен). Количество операторов лотерей будет ограничено тремя компаниями.

Цена лицензии для 25 игровых автоматов будет составлять 750 минимальных зарплат (3,5 млн гривен). Игорные залы должны располагаться вдали от социальных объектов на полкилометра, а сами автоматы должны быть выпущены не раньше 2019 года.

Кроме того, законопроект ограничивает количество наземных игорных залов, что может сыграть в пользу "игроков", ведущих основную деятельность в онлайне.

Если инвестор решит построить пятизвездочный отель, то он сможет получить лицензию для организации игорного заведения бесплатно.

В правительстве рассчитывают на поступления в размере почти 4,5 млрд гривен уже в этом году за счет выданных лицензий.

Среди требований для получения лицензии – виртуальный игровой сервис должен иметь домен в зоне ".ua", у фирмы должна быть украинская регистрация с уставным фондом не менее 30 млн гривен.

За соблюдением правил в отрасли будет следить специально созданный орган — Комиссия по развитию и регулированию азартных игр в подчинении Кабинета министров.

Впрочем, стоимость лицензий и условия для ее получения могут фактически зачистить рынок от мелких "игроков". При таком раскладе индустрию разделят между собой только раскрученные бренды, став фактическими монополистами. В профильном комитете не исключают, что вопрос лицензий будет дополнительно обсуждаться ко второму чтению.

Не всем даже крупным игрокам рынка понравилась редакция документа, которую готовятся принять депутаты. Например, в МСЛ заявили, что законопроект 2285-Д "содержит откровенно лоббистские положения и создает условия для возникновения новых коррупционных схем". Оператор считает, что проекте игнорирует принцип равной конкуренции, создавая "коммерчески выгодные условия для интернет-гэмблинга и букмекерства путем уничтожения других".

Оценка Всеукраинского союза развития букмекерства не столь категорична. Генеральный директор этой организации и по совместительству директор по связям с общественностью "Пари-Матч" Вадим Мисюра отметил, что в документе есть спорные моменты, касающиеся налогообложения. От них будет зависеть доходность букмекерства. По его словам, без налоговых изменений игорный рынок может не заработать.

Член финансового комитета Рады Нина Южанина (ЕС) называет предложенный командой Зеленского проект закона "ничтожным".

"Мне кажется, шаг по легализации игорного бизнеса именно в таком виде принесет государству и обществу только вред, он никак не защищает людей зависимых или склонных к зависимости. По некоторым видам игорного бизнеса стоимость лицензии достаточно высокая, что значит, что их купят только несколько субъектов рынка, которые владеют такими средствами. Во-вторых, у государства нет реального контроля за всем объемом денежного оборота и операциями", – сказала РБК-Украина депутат.

Пока рабочая группа готовит документ ко второму чтению, главная дискуссия развернулась вокруг того, стоит ли позволять букмекерским конторам делать ставки на виртуальные события, говорит Заблоцкий.

"Я считаю, что они должны заниматься только букмекерской деятельностью и не имитировать онлайн-казино. Второй вопрос – размещение игорных заведений. Некоторые отели размещены возле национальных памяток. Есть мнение, что не следует разрешать расположение казино рядом с такими объектами", – отметил парламентарий.

Также под вопросом – российские инвестиции. Хотя в самом законопроекте запрещено предоставление лицензий компаниям с российским капиталом.

"У нас очень много отелей принадлежит российскому бизнесу, они станут главными выгодоприобретателями в случае принятия закона о легализации. Ведь на самом деле большинство отелей не будут создавать собственное казино, они будут сдавать помещения под аренду. Есть мнение, что не нужно разрешать казино в отелях, которые принадлежат стране-агрессору", – рассказал Заблоцкий.

Срок подачи поправок к документу завершился в прошлый четверг, объяснил РБК-Украина глава профильного комитета Даниил Гетманцев (СН). И как только будет готова общая таблица с поправками, финансовый комитет приступит к их рассмотрению. Если комитет успеет свести сотни поправок, поданных к тексту законопроекта, то его рассмотрение во втором чтении может состояться уже на этой неделе.