Рейтинг Зеленського поступово знижується

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент втратив ще 2% прихильників

У квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

У порівнянні з попередніми опитуваннями ставлення до Зеленського погіршилося. У березні до нього позитивно ставилися 46% респондентів, нейтрально - 33%, негативно - 21%. У лютому позитивно ставилися - 47% опитаних.

До прем'єр-міністра Дениса Шмигаля позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика (в березні - 11%), нейтрально - 60% (в березні - 65%), негативно - 29% (в березні - 25%).

До спікера парламенту Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в березні стільки же), нейтрально - 49% (в березні - 51%), негативно - 23% (в березні - 21%).

До керівника офісу президента Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в березні стільки же), нейтрально - 51% (в березні - 56%), негативно - 42% (в березні - 38%).

До голови МВС Арсена Авакова позитивно ставляться 14% (в березні - 12%) тих, хто знає політика, нейтрально - 54% (в березні - 53%), негативно - 32% (в березні - 35%).

КМІС провів опитування з 7 по 11 квітня березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці березня 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 46% тих українців, хто знає політика, нейтрально - 33%, негативно - 21%.

Наприкінці лютого 2020 року до президента України Володимира Зеленського позитивно ставилися 47% українців, негативно - 24%.