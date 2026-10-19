Рейтинг Трампа упал до нового минимума перед промежуточными выборами, - WP

Только треть опрошенных избирателей поддерживает действующего президента США Дональда Трампа. Это новый антирекорд его рейтинга за две недели до промежуточных выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Post-ABC-Ipsos для The Washington Post.

Рейтинг Трампа упал

Главу государства одобряют 33%, 66% - не одобряют, а 52% заявили, что категорически не одобряют.

Этот рейтинг одобрения на четыре процента ниже, чем в июле, и на восемь пунктов ниже, чем на этом этапе в прошлом году. Он ниже, чем когда-либо в течение его первого президентского срока.

Среди вероятных избирателей одобрение деятельности Трампа составляет 38%, при этом 62% выступают против.

Демократам доверяют больше

Опрос показывает, что впервые более десяти лет демократам доверяют больше в решении вопросов экономики.

В соревновании за контроль над Палатой представителей демократы имеют восемь пунктов преимущества среди зарегистрированных и вероятных избирателей, что является улучшением на 5 пунктов в сравнении с июлем.

Трамп является центральным элементом борьбы республиканцев. Так, избирателей спросили, предпочли бы они видеть Конгресс под руководством демократов, который контролировал бы Трампа, или Конгресс под руководством республиканцев, что бы поддерживал его.

Зарегистрированные избиратели, 58% против 39%, сказали, что предпочитают демократов. Этот отрыв примерно вдвое больше, чем год назад.

Американцы потеряли доверие

Совокупные результаты нового опроса показывают, что электорат утратил доверие к президенту, считает The Washington Post.

Причины - граждане США глубоко обеспокоены его решением начать войну с Ираном, испытывают последствия этой войны (особенно цены на бензин), на свои кошельки, а теперь больше доверяют демократам, чем республиканцам, в решении важных вопросов.

Сегодня 72% говорят, что страна движется в неправильном направлении, что на пять пунктов больше, чем в апреле.

Кто придет на выборы

У республиканцев все еще есть общее преимущество в финансировании политической рекламы, которая, как они надеются, сдержит демократический поток.

Как всегда, вопрос о том, кто придет голосовать, будет определять ход отдельных гонок, уверенно издание.

В национальном масштабе у демократов большое преимущество среди тех, кто сказал, что "обязательно проголосует" или уже это сделал. Однако республиканцы относительно хорошо себя чувствуют среди пришедших на выборы 2024 или 2022 годов избирателей.

Неизвестно, сколько из 77 миллионов избирателей Трампа на выборах 2024 проголосуют. Явка на выборах внутри срока всегда ниже, чем в президентские годы, и республиканцам было труднее вывести своих сторонников на голосование, когда Трампа нет в бюллетене.