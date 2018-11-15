Рейтинг «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании»: лучшие представители отечественного бизнеса соберутся на масштабный форум

«ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании». Что скрывается за этим громким названием? Кто входит в сотню лучших? И кто организаторы этого масштабного проекта? Эти вопросы возникают у всех, кто впервые сталкивается в сети с упоминанием о рейтингах проекта «ТОП 100. Гордость и красота Украины». И сегодня мы ответим на них.

Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи презентуют Рейтинг ТОП 100 компаний Украины

Телевидение и Интернет пестрят разнообразными рейтингами. Но, зачастую, их организаторы и участники уже примелькались публике, а практической ценности выявление «самых богатых» или «самых красивых среди самых популярных» не несет. На этом фоне выгодно выделяются проекты, которые создаются молодыми инициативными представителями СМИ и рекламной индустрии, с целью не просто собрать на тусовку сливки общества, а действительно представить украинцам лучших из лучших — тех, кто развивает экономику нашей страны и формирует положительный образ Украины в мире. А участникам рейтинга предоставить уникальную площадку для обмена передовым опытом.

Именно такими подвижниками нового формата проведения рейтингов являются известный продюсер, главный редактор бизнес-глянца «Финансофф» Эльвира Гаврилова и создатель одной из ведущих рекламных компаний страны «Амиллидиус», маркетолог, бизнес-эксперт Богдан Терзи. За плечами у этого тандема ряд успешных проектов, а в конце 2018 года будут подведены итоги самого грандиозного из них — «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании».

Продюсеры проекта «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании» на канале «1+1»

Недавно встречу с продюсерами проекта подарил телезрителям канал «1+1». Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи стали гостями программы «Солодка неділя» с Валентиной Хамайко, в рамках утреннего шоу «Сніданок з «1+1». Интерес масс-медиа к молодым продюсерам только зарождается, поэтому их имена обросли слухами. Что, впрочем, тоже служит раскрутке их любимого детища — рейтингов ТОП 100, вызывая интерес к проекту через интерес к его создателям.

В эфире «1+1» Эльвира Гаврилова опровергла информацию о том, что они с Богданом Терзи муж и жена, пояснив, что они бизнес-партнеры и друзья. У каждого есть семья и, судя по тому, что Эльвира объявила себя поклонницей рубрики «Солодка неділя», она — отличная хозяйка и часто балует своего супруга изысканными десертами. А вот Богдан честно признался, что больше любит вкусно поесть. Не изменяя сложившейся традиции партнеры по бизнесу и в кулинарном шоу работали в унисон, отлично дополняя друг друга. Приготовленные ими кутабы с тыквой получились очень вкусными. И это закономерный результат: совместная деятельность двух продюсеров всегда приводит к успеху, будь то сладкая выпечка или новоиспеченный бизнес-проект — Рейтинг компаний Украины.

Уже совсем скоро, 23 ноября 2018 года, имена победителей рейтинга «ТОП 100. Основа экономики Украины. Компании» станут известны всей стране. Торжественная церемония награждения станет не просто ярким зрелищем — это будет масштабный форум, собравший под одной крышей сотню ведущих бизнесменов страны, где им представится возможность поделиться друг с другом наработанными кейсами во время бизнес-интенсива и нетворкинга, завязать перспективные знакомства и наладить деловые связи. А Украина узнает имена лучших компаний и предпринимателей — имена тех, кто повышает ее экономический потенциал.