Рейтинг «ТОП 100. Основа економіки України. Компанії»: найкращі представники вітчизняного бізнесу зберуться на масштабний форум

«ТОП 100. Основа економіки України. Компанії». Що ховається за цією гучною назвою? Хто входить в сотню кращих? І хто організатори цього масштабного проекту? Ці питання виникають у всіх, хто вперше стикається в мережі зі згадуванням про рейтинги проекту «ТОП 100. Гордість і краса України». І сьогодні ми відповімо на них.

Ельвіра Гаврилова та Богдан Терзі презентують Рейтинг ТОП 100 компаній України

Телебачення і Інтернет рясніють різноманітними рейтингами. Але, найчастіше, їх організатори та учасники вже надокучили публіці, а практичної цінності виявлення «найбагатших» або «найкрасивіших серед найпопулярніших» не несе. На цьому тлі вигідно виділяються проекти, які створюються молодими ініціативними представниками ЗМІ та рекламної індустрії, з метою не просто зібрати на тусовку вершки суспільства, а дійсно уявити українцям кращих з кращих — тих, хто розвиває економіку нашої країни і формує позитивний образ України в світі. А учасникам рейтингу надати унікальний майданчик для обміну передовим досвідом.

Саме такими подвижниками нового формату проведення рейтингів є відомий продюсер, головний редактор бізнес-глянцю «Фінансофф» Ельвіра Гаврилова і засновник однієї з провідних рекламних компаній країни «Аміллідіус», маркетолог, бізнес-експерт Богдан Терзі. За плечима у цього тандему кілька успішних проектів, а наприкінці 2018 року буде підбито підсумки самого грандіозного з них — «ТОП 100. Основа економіки України. Компанії».

Продюсери проекту «ТОП 100. Основа економіки України. Компанії» на каналі «1+1»

Нещодавно зустріч з продюсерами проекту подарував телеглядачам канал «1 + 1». Ельвіра Гаврилова та Богдан Терзі стали гостями програми «Солодка неділя» з Валентиною Хамайко, в рамках ранкового шоу «Сніданок з «1 + 1». Інтерес мас-медіа до молодих продюсерам тільки зароджується, тому їх імена обросли чутками. Що, втім, теж сприяє розкручуванню їх улюбленого творіння — рейтингів ТОП 100, викликаючи інтерес до проекту через інтерес до його творців.

В ефірі «1 + 1» Ельвіра Гаврилова спростувала інформацію про те, що вони з Богданом Терзі чоловік і дружина, пояснивши, що вони бізнес-партнери і друзі. У кожного є сім'я і, судячи з того, що Ельвіра оголосила себе прихильницею рубрики «Солодка неділя», вона — чудова господиня і часто балує свого чоловіка вишуканими десертами. А ось Богдан чесно зізнався, що більше любить смачно поїсти. Не зраджуючи традиції партнери по бізнесу і в кулінарному шоу працювали в унісон, відмінно доповнюючи один одного. Приготовлені ними кутаби з гарбузом вийшли дуже смачними. І це закономірний результат: спільна діяльність двох продюсерів завжди приводить до успіху, будь то солодка випічка або новоспечений бізнес-проект — Рейтинг компаній України.

Вже зовсім скоро, 23 листопада 2018 року, імена переможців рейтингу «ТОП 100. Основа економіки України. Компанії» стануть відомі всій країні. Урочиста церемонія нагородження стане не просто яскравим видовищем — це буде масштабний форум, що зібрав під одним дахом сотню провідних бізнесменів країни, де їм буде надана можливість поділитися один з одним напрацьованими кейсами під час бізнес-інтенсиву і нетворкінгу, зав'язати перспективні знайомства і налагодити ділові зв'язки. А Україна дізнається імена кращих компаній і підприємців — імена тих, хто підвищує її економічний потенціал.