Рейтинг Тимошенко растет, - КМИС

Если бы выборы президента состоялись в конце февраля, то в первом туре больше всего голосов получила бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (24,6% от тех, кто определился и пойдет на выборы), а действующий президент Петр Порошенко оказался бы лишь на 4 месте с результатом 9,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные сегодня.

В пресс-релизе КМИС говорится, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получим: 24,6% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 15,5% – за Олега Ляшко, 12,5% – за Анатолия Гриценко, 9,8% – за Петра Порошенко, 9,7% – за Юрия Бойко, 9,5% – за Вадима Рабиновича, 4,9% – за Андрея Садового, 4,2% – за Владимира Гройсмана, 3,8% – за Олега Тягнибока, 0,6% – за Арсения Яценюка, за других кандидатов – всего 4,9%

Киевский международный институт социологии проанализировал динамику электоральных рейтингов политиков за последние полгода. За это время Тимошенко продемонстрировала наибольший рост (+6,8%), а Петр Порошенко - наибольшее падение (-8,5%).

Тезис о том, что следующим президентом станет Юлия Тимошенко, получил наибольшую поддержку. На вопрос "Кто, по Вашему мнению, станет следующим Президентом Украины?" ответы респондентов распределились следующим образом: 9,4% назвали Юлию Тимошенко, 8,2% – Петра Порошенко, 2,7% – Олега Ляшко, 2,4% – Вадима Рабиновича, 2,3% – Юрия Бойко, 1,9% – Анатолия Гриценко, 1,7% – Владимира Гройсмана

В партийном рейтинге лидирует партия "Батькивщина". Среди тех, кто определился и пойдет на выборы, голоса распределились следующим образом: 22,5% проголосовали бы за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 13,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко, 12,4% – за партию "Оппозиционный блок", 10,3% – за партию "За жизнь", 9,4% – за партию "Гражданская позиция", 6,6% – за партию "Блок Петра Порошенко", 6% – за партию "Объединение "Самопомич", 5,8% – за партию "Всеукраинское объединение "Свобода", 3,1% – за партию "УКРОП", 2,4% – за партию "Движение новых сил", 1,7% – за Аграрную партию, 1,5% – за партию "Народный фронт", 1,2% – за Социалистическую партию, за другие партии – всего 3,4%,

Анализ динамики партийных рейтингов совпадает с тенденциями персональных показателей лидеров. Так, с сентября 2017 года, "Батькивщина" выросла на 6,2%, БПП "Солидарность" потеряла 5,6%.

Опрос проведен КМИС с 5 по 21 февраля 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных частей Луганской и Донецкой областей) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн–эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.