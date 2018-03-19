Рейтинг Тимошенко зростає, - КМІС

Якби вибори президента відбулися наприкінці лютого, то в першому турі найбільше голосів отримала би лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (24,6% від тих, хто визначився і піде на вибори), а чинний президент Петро Порошенко опинився би лише на 4 місці з результатом 9,8%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені сьогодні.

У прес-релізі КМІС йдеться, що якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то отримаємо: 24,6% проголосували б за Юлію Тимошенко, 15,5% – за Олега Ляшка, 12,5% – за Анатолія Гриценка, 9,8% – за Петра Порошенка, 9,7% – за Юрія Бойка, 9,5% – за Вадима Рабіновича, 4,9% – за Андрія Садового, 4,2% – за Володимира Гройсмана, 3,8% – за Олега Тягнибока, 0,6% – за Арсенія Яценюка, за інших кандидатів – загалом 4,9%.

Київський міжнародний інститут соціології проаналізував динаміку електоральних рейтингів політиків за останні півроку. За цей час Тимошенко продемонструвала найбільше зростання (+6,8%), а Петро Порошенко - найбільше падіння (-8,5%).

Теза про те, що наступним президентом стане Юлія Тимошенко, отримала найбільшу підтримку. На запитання "Хто, на Вашу думку, стане наступним Президентом України?" відповіді респондентів розподілилися таким чином: 9,4% назвали Юлію Тимошенко, 8,2% – Петра Порошенка, 2,7% – Олега Ляшка, 2,4% – Вадима Рабіновича, 2,3% – Юрія Бойка, 1,9% – Анатолія Гриценка, 1,7% – Володимира Гройсмана

У партійному рейтингу лідирує партія "Батьківщина". Серед тих, хто визначився і піде на вибори, голоси розподілилися таким чином: 22,5% проголосували б за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", 13,7% – за Радикальну партію О. Ляшка, 12,4% – за партію "Опозиційний блок", 10,3% – за партію "За життя", 9,4% – за партію "Громадянська позиція", 6,6% – за партію "Блок Петра Порошенка", 6% – за партію "Об’єднання "Самопоміч", 5,8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", 3,1% – за партію "УКРОП", 2,4% – за партію "Рух нових сил", 1,7% – за Аграрну партію, 1,5% – за партію "Народний фронт", 1,2% – за Соціалістичну партію, за інші партії – загалом 3,4%,

Аналіз динаміки партійних рейтингів збігається з тенденціями персональних показників лідерів. Так, з вересня 2017 року, "Батьківщина" зросла на 6,2%, БПП "Солідарність" втратила 5,6%.

Опитування проведене КМІС з 5 по 21 лютого 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2043 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих частин Луганської та Донецької областей) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.