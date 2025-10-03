Рейтинг світових політиків: кого українці вважають другом, а кого ворогом

Друге місце посіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн із балансом 56,4. Високі показники також у прем'єрки Італії Джорджі Мелоні (52,7) та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (46,5).

Європейські політики

Серед політиків з Європи українці позитивно оцінюють також прем'єра Британії Кіра Стармера (29,8) та прем'єра Польщі Дональда Туска (28,7).

Президент Туреччини Реджеп Ердоган отримав 57,9% позитивних оцінок і 28,8% негативних, що дало баланс 29,1.

Американські діячі

Серед американських політиків у рейтингу опинилися Кіт Келлог та Стів Віткофф. Перший має баланс 25,1, а другий - негативний результат -10,7.

Президент США Дональд Трамп отримав 28,7% позитивних і 63,3% негативних оцінок. Його баланс становить -34,6.

Вороги України

До категорії найменш популярних серед українців потрапили прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (-35,9) та прем'єр Угорщини Віктор Орбан (-73,8).

Ще нижчі показники мають лідери авторитарних режимів. Голова Китаю Сі Цзіньпін отримав баланс -76,8, Олександр Лукашенко -84,4, а Володимир Путін став абсолютним аутсайдером з показником -95,7.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.