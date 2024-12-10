Рейтинг симпатій українців серед світових політиків вперше очолила жінка

Лідери довіри

За даними опитування, голові Єврокомісії довіряють 65,0% українці, президенту Польщі 64,6%.

Крім того, прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо довіряють 59,9% респондентів.

Високий рівень довіри зберігають президент Франції Емманюель Макрон (58,4%) та президентка Молдови Мая Санду (57,3%).

Чинному президенту США Джо Байдену довіряють 55,2% респондентів.

Як зазначають автори дослідження, цього року відбулося помітне падіння рівня суспільної довіри до закордонних лідерів загалом. Якщо торік рекордсменом з довіри був президент США Джозеф Байден з показником в майже 82%, то зараз лідери "змагалися" за рівень довіри у 65%.

Це відображає досить скептичний загальний настрій українців в оцінці зусиль міжнародної спільноти (і США, зокрема) з підтримки України. У більшості лідерів відбулося падіння рівня довіри - якщо, наприклад, у Байдена торік був показник у майже 82%, то цього року - 55,2% (падіння - 27 відсоткових пунктів). У Шольца була довіра на рівні 61,4%, нині - на 24,5 відсоткових пунктів менше, йдеться в повідомленні.

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа» у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.