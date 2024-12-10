Рейтинг симпатий украинцев среди мировых политиков впервые возглавила женщина

Лидеры доверия

По данным опроса, главе Еврокомиссии доверяют 65,0% украинцы, президенту Польши 64,6%.

Кроме того, премьер-министру Канады Джастину Трюдо доверяют 59,9% респондентов.

Высокий уровень доверия сохраняют президент Франции Эмманюэль Макрон (58,4%) и президент Молдовы Мая Санду (57,3%).

Действующему президенту США Джо Байдену доверяют 55,2% респондентов.

Как отмечают авторы исследования, в этом году произошло заметное падение уровня общественного доверия к зарубежным лидерам в целом. Если в прошлом году рекордсменом по доверию был президент США Джозеф Байден с показателем почти в 82%, то сейчас лидеры "сражались" за уровень доверия в 65%.

Это отражает достаточно скептический общий настрой украинцев в оценке усилий международного сообщества (и США, в частности) по поддержке Украины. У большинства лидеров произошло падение уровня доверия – если, например, у Байдена в прошлом году был показатель почти в 82%, то в этом году – 55,2% (падение – 27 процентных пунктов). У Шольца было доверие на уровне 61,4%, сейчас – на 24,5 процентных пункта меньше, говорится в сообщении.

Исследование было проведено компанией Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа» в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос не проводился на временно оккупированных территориях, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.