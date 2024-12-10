Не тільки Путін: до кого із світових політиків українці ставляться найгірше
Антирейтинг негативного ставлення українців очолюють Володимир Путін та Олександр Лукашенка. На чолі списку також генсек ООН та очільник комуністичного Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування на замовлення центру "Нова Європа".
Лідери недовіри
За даними опитування, найбільше українці не довіряють Путіну (95,9%) та Лукашенку (91,4%). На третьому місці голова Китаю Сі Цзіньпін (84,6%).
До антирейтингу також увійшли прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (79,5%), генсек ООН Антоніу Гутерреш (59,4%).
Також висока недовіра до канцлера Німеччини Олафа Шольца (56,8%) та обраного президента США Дональда Трампа (47,2%).
Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, найгірше українці ставляться лише до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі, Китаю та КНДР.