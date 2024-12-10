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Не тільки Путін: до кого із світових політиків українці ставляться найгірше

Україна, Вівторок 10 грудня 2024 12:50
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Не тільки Путін: до кого із світових політиків українці ставляться найгірше Фото: українці склали антирейтинг світових політиків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Антирейтинг негативного ставлення українців очолюють Володимир Путін та Олександр Лукашенка. На чолі списку також генсек ООН та очільник комуністичного Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування на замовлення центру "Нова Європа".

Лідери недовіри

За даними опитування, найбільше українці не довіряють Путіну (95,9%) та Лукашенку (91,4%). На третьому місці голова Китаю Сі Цзіньпін (84,6%).

До антирейтингу також увійшли прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (79,5%), генсек ООН Антоніу Гутерреш (59,4%).

Також висока недовіра до канцлера Німеччини Олафа Шольца (56,8%) та обраного президента США Дональда Трампа (47,2%).

Не тільки Путін: до кого із світових політиків українці ставляться найгірше

Дослідження було проведено компанією Info Sapiens на замовлення Центру "Нова Європа" у період із 15 листопада по 27 листопада 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування не проводилось на тимчасово окупованих територіях, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, найгірше українці ставляться лише до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі, Китаю та КНДР.

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Володимир Путін
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