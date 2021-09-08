ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рейтинг прибыльности: сколько банки заработали с начала года

Новина українською →
Украина, Среда 08 сентября 2021 14:21
Рейтинг прибыльности: сколько банки заработали с начала года Фото: НБУ обанародовал рейтинг прибыльности банков (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-август 2021 года получили 39,765 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 16,399 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте российский государственный Сбербанк - 3,312 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк - 2,766 млрд гривен

Далее идут частный ПУМБ - 2,276 млрд гривен и банк иностранным капиталом Универсал Банк - 2,050 млрд гривен.

По данным НБУ, 63 из 72 банков получили прибыль на сумму 40,090 млрд гривен, а девять банков показали убытки на 325 млн гривен.

Рейтинг прибыльности: сколько банки заработали с начала года

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
Чтобы избежать локдауна. Украина вернется в "желтую" зону: Шмыгаль подтвердил
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости