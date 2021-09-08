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Рейтинг прибутковості: скільки банки заробили з початку року

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Україна, Середа 08 вересня 2021 14:21
Рейтинг прибутковості: скільки банки заробили з початку року Фото: НБУ обанародовал рейтинг прибутковості банків (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-серпень 2021 року отримали 39,765 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг за прибутковістю очолює державний ПриватБанк, який заробив 16,399 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці російський державний Сбербанк - 3,312 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 2,766 млрд гривень

Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,276 млрд гривень і банк іноземним капіталом Універсал Банк-2,050 млрд гривень.

За даними НБУ, 63 з 72 банків отримали прибуток на суму 40,090 млрд гривень, а дев'ять банків показали збитки на 325 млн гривень.

Рейтинг прибутковості: скільки банки заробили з початку року

Відзначити, рейтинг за прибутковістю за 2020 рік очолював державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.

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