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Рейтинг прибыльности банков: сколько финучреждения заработали с начала года

Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 759 млн гривен. Далее идут частный ПУМБ - 676 млн гривен и банки иностранным капиталом Универсал банк - 472 млн гривен и Альфа-Банк - 427 млн гривен.

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 6,562 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 71 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.

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Новости Украины банкиприбыльНациональный банк Украины
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