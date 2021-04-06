Рейтинг прибыльности банков: сколько финучреждения заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, 63 из 73 банков получили прибыль на сумму 6,562 млрд гривен, а 10 банков показали убытки на 71 млн гривен.

По данным НБУ, на втором банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 759 млн гривен. Далее идут частный ПУМБ - 676 млн гривен и банки иностранным капиталом Универсал банк - 472 млн гривен и Альфа-Банк - 427 млн гривен.

Напомним, прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,491 млрд гривен. Это в 2,45 раза меньше, чем годом ранее (15,877 млрд гривен).

Отметим, рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.