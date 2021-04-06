Рейтинг прибутковості банків: скільки фінустанови заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-лютий 2021 року отримали 6,491 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг по прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 1,310 млрд гривень.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, на другому банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 759 млн гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 676 млн гривень та банки з іноземним капіталом Універсал банк - 472 млн гривень і Альфа-Банк - 427 млн гривень.
За даними НБУ, 63 з 73 банків отримали прибуток на суму 6,562 млрд гривень, а 10 банків показали збитки на 71 млн гривень.
Нагадаємо, прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків в січні-лютому 2021 року склала 6,491 млрд гривень. Це в 2,45 рази менше, ніж роком раніше (15,877 млрд гривень).
Зазначимо, рейтинг по прибутковості за 2020 рік очолював державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.