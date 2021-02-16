UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы в феврале

Автор: РБК-Украина

Лидерами доверия среди украинцев на сегодняшний день являются президент Владимир Зеленский (34%), председатель Верховной рады Дмитрий Разумков (30%), мэр Киева Виталий Кличко (26%), шоумен и член партии "Голос" Сергей Притула (24%) и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (24%).

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса Info Sapiens, проведенного 21 января - 5 февраля 2021 года.

Популярные новости
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
У Путина объяснили слова о поддержке Донбасса: имел в виду социальную помощь 15 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2" 14 февраля 2021
О чем будут говорить Путин и Лукашенко: названы возможные темы переговоров 15 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Чернышов о свободном рынке газа: это не хаос или безответственность поставщиков 15 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Гибель украинских военных: Зеленский после визита в ОАЭ провел ночное совещание 16 февраля 2021
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" 13 февраля 2021

В то же время самый высокий уровень недоверия имеют Олег Ляшко (78% при доверии в 16%), Петр Порошенко (75% при доверии в 19%) и Виктор Медведчук (71% при доверии в 16%).

Социологи также определили уровень узнаваемости украинских политиков.

Результаты показали, что среди предложенного списка самый низкий уровень узнаваемости имеют председатель партии "Голос" Кира Рудык (ее не знают 73% опрошенных), лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко (не знают 55%), председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица (не знают 48%).

Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным отрывом Петр Порошенко (12,2%) и Юрий Бойко (10,8%).

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции с минимальным отрывом заняли бы три партии: "Европейская солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно).

Во время исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента.

Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в начале февраля 2021 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Около трети опрошенных не знают фамилий прем'премьера и председателя парламента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виталий КличкоВладимир ЗеленскийПарламентПорошенко ПетропросдовериеТимошенкоДмитрий Разумков
Читайте также
Ужесточения наказания за нарушение ПДД и ложное минирование: повестка Рады на сегодня
Зеленский поручил создать совместную с ОАЭ группу по вакцинации от COVID
Прогноз погоды