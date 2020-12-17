Рейтинг политиков: кому доверяют украинцы

Треть украинцев не знают фамилий руководителей правительства и парламента
В середине декабря 2020 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие высказывается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 43%, однако не доверяют - 54%).
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%
Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.