Рейтинг політиків: кому довіряють українці

У середині грудня 2020 року українці висловлюють недовіру до всіх політиків. Кілька частіше висловлюється довіра президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 43%, однак не довіряють - 54%).

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 32% і 54% - не довіряють, ще 2% не знають його.

Колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 29% і 60% - не довіряють, ще 7% не знають його.

Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 26% та 24% - не довіряють, ще 35% не знають його.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, 71% - не довіряють.

Лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, 55% - не довіряють, ще 17% не знають його.

Лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 22%, 75% - не довіряють.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 15%, 46% - не довіряють, 34% не знають його.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 12-14 грудня 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, українці назвали Володимира Зеленського розчаруванням 2020 року.