Рейтинг партий: кто может пройти в Верховную раду

Согласно новому рейтингу партий, наибольшей электоральной поддержкой пользуется "Европейская солидарность". Но отрыв от "Слуги народа" находится в рамках статистической погрешности, то есть формально обе партии делят первое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По итогам телефонного опроса, проведенного в течение 3-11 декабря, рейтинг выглядит следующим образом:

"Европейская солидарность" - 13,7% (19,8% среди тех, кто определился с выбором)

"Слуга народа"- 12,7% (18,4%)

"Батькивщина" - 6,2% (9,1%)

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,2% (9%)

Кроме того, 5%-ый проходной барьер также формально преодолевают "Сила и честь" (4,8% и 7%), Радикальная партия (3,6% и 5,2%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (3,5% и 5 ,1%).

Фото: рейтинг партий

Формально чуть меньше проходного барьера имеют, но близкие к нему "Разумная политика" (3,3% и 4,8%), "Наши" (3,1% и 4,4%) и "Партия Шария" (2,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

По сравнению с декабрем года 2020 рейтинг таких топ-партий, как "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" статистически значимо не изменился.

В то же время наиболее значительную динамику демонстрирует рейтинг партии ОПЗЖ, чья поддержка снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий "Голос" (с 3,5% до 1,7%) и "За будущее" (с 3,2% до 1,3%).