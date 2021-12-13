ru ua
Пн, 13 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рейтинг партій: хто може пройти до Верховної ради

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 грудня 2021 12:56
Рейтинг партій: хто може пройти до Верховної ради Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Згідно з новим рейтингом партій, найбільшою електоральною підтримкою користується "Європейська солідарність". Але відрив від "Слуги народу" знаходиться в рамках статистичної похибки, тобто формально обидві партії ділять перше місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За підсумками телефонного опитування, проведеного протягом 3-11 грудня, рейтинг виглядає наступним чином:

  • "Європейська солідарність" - 13,7% (19,8% серед тих, хто визначився з вибором)
  • "Слуга народу" - 12,7% (18,4%)
  • "Батьківщина" - 6,2% (9,1%)
  • "Опозиційна платформа - за життя" - 6,2% (9%)

Крім того, 5%-ий прохідний бар'єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).

Рейтинг партій: хто може пройти до Верховної ради

Фото: рейтинг партій

Формально трохи менше прохідного бар'єру мають, але близькі до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Порівняно з груднем року 2020 рейтинг таких топ-партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значимо не змінився.

У той же час найбільш значну динаміку демонструє рейтинг партії ОПЗЖ, чия підтримка знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%).

Нагадаємо, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", якби вибори до парламенту проводилися на початку грудня, до Верховної ради потрапили б 8 партій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейтинг Вибори Верховна рада
NEWS
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція
DAILY
Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни продовжать зростати. Що впливатиме на інфляцію в Україні в 2022 році