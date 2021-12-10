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В парламент могут попасть 9 партий, - "Рейтинг"

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 13:25
В парламент могут попасть 9 партий, - "Рейтинг" Фото: в парламент могут попасть 9 партий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Если бы выборы в парламент проводились в ближайшее воскресенье, в Верховную раду попали бы 8 партий. Еще одна политическая сила - "УДАР Виталия Кличко" - на грани преодоления проходного барьера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди парламентских партий наибольшую поддержку имеет партия "Слуга народа" - 18% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Европейскую солидарность" готовы отдать голоса 13,7% избирателей. ОПЗЖ и "Батькивщина" имеют поддержку на уровне 11,4%.

Среди непарламентских политсил "Партию Разумкова "Умная политика" готовы поддержать 7,5% избирателей, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 6,2%, "Сила и честь" - 6%, "Партию Мураева "Наши" - 5,2%.

На грани преодоления проходного барьера находится партия "УДАР Виталия Кличко", которая за три недели улучшила свои позиции на 0,5% и сейчас имеет поддержку 4,2% и "Радикальная партия Олега Ляшко" с 4%.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине ноября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с концом октября (20,4%) рейтинг партии снизился.

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