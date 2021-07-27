Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду
Якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці липня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 24,1% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з початком місяця (24,9%) рейтинг партії не змінився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:
- "Європейська солідарність" - 14,3% (на початку липня - 13,5%),
- "Батьківщина" - 12,8% (на початку липня - 12,3%),
- "Опозиційна платформа - за життя" - 12,4% (на початку липня-12,8%).
Крім того, партію "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, "Радикальну партію і партія Мураєва "Наші" по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, партію "Сила і честь" - 4,1%, партію "Свобода" - 3,4%. Рейтинг інших політичних сил-менше 3%.
Опитування проведене соціологічною групою" Рейтинг " 23-25 липня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України пройшли наприкінці липня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 27,7% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.