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Рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

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Украина, Пятница 10 декабря 2021 10:50
Рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду Фото: в следующую Раду могут пройти до восьми партий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале декабря 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с серединой ноября рейтинг партии не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 13,7% (в середине ноября - 13,9%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4% (в середине ноября - 10,7%),
  • "Батькивщина" - 11,4% (в середине ноября - 10,1%).

Рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

Так в парламент могут пройти партия Дмитрия Разумкова "Умная политика" 7,5%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,2%, "Сила и честь" - 6,0%, партия Евгения Мураева "Наши" - 5,2%.

За "УДАР Виталия Кличко" планируют голосовать 4,2%, "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,0%, "Партию Шария" - 3,1%, за ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине ноября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с концом октября (20,4%) рейтинг партии снизился.

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