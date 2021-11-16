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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

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Украина, Вторник 16 ноября 2021 10:39
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду Фото: рейтинг партии Зеленского упал ниже 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине ноября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с концом октября (20,4%) рейтинг партии снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 13,9% (в конце октября - 15,8%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7% (в конце октября - 12,0%),
  • "Батькивщина" - 10,1% (в конце октября - 10,9%).

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Кроме того, партию Дмитрия Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9% респондентов (ранее она не включалась в опросник).

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.

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