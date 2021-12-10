Рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах у Раду

Фото: у наступну Раду можуть пройти до восьми партій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якби вибори до Верховної Ради відбулися на початку грудня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 18,0% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з серединою листопада рейтинг партії не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії: "Європейська солідарність" - 13,7% (у середині листопада - 13,9%),

"Опозиційна платформа - за життя" - 11,4% (у середині листопада - 10,7%),

"Батьківщина" - 11,4% (у середині листопада - 10,1%). Так до парламенту можуть пройти партія Дмитра Разумкова "Розумна політика" 7,5%, Партія "Українська стратегія Гройсмана" - 6,2%, "Сила і честь" - 6,0%, партія Євгена Мураєва "Наші" - 5,2%. За "УДАР Віталія Кличка" планують голосувати 4,2%, "Радикальну партію Олега Ляшка" - 4,0%, "Партію Шарія" - 3,1%, за ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил - менше 3%. Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.