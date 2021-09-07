Рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале сентября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 25,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с концом июля (24,1%) рейтинг партии вырос, но пределах погрешности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 14,1% (в конце июля - 14,3%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4% (в конце июля - 12,4%),

"Батькивщина" - 10,6% (в конце июля - 12,8%).

Кроме того, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, Радикальную партию Олега Ляшко - 4,2%, партию Шария - 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%, условную партию Сергея Притулы - 3,2%. Рейтинг других партий - до 3%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2- 4 сентября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.