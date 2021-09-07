Рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах у Раду
Якби вибори до Верховної ради відбулися на початку вересня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 25,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з кінцем липня (24,1%) рейтинг партії зріс, але в межах похибки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:
- "Європейська солідарність" - 14,1% (наприкінці липня - 14,3%),
- "Опозиційна платформа - За життя" - 12,4% (наприкінці липня - 12,4%),
- "Батьківщина" - 10,6% (наприкінці липня - 12,8%).
Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, Радикальну партію Олега Ляшка - 4,2%, партію Шарія - 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%, умовну партію Сергія Притули - 3,2%. Рейтинг інших партій - до 3%.
Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 2 - 4 вересня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Нагадай, якби вибори президента України пройшли на початку вересня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 31,1% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з кінцем липня (27,7%) рейтинг чинного президента зріс.