Рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах у Раду

Якби вибори до Верховної ради відбулися на початку вересня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 25,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з кінцем липня (24,1%) рейтинг партії зріс, але в межах похибки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

"Європейська солідарність" - 14,1% (наприкінці липня - 14,3%),

"Опозиційна платформа - За життя" - 12,4% (наприкінці липня - 12,4%),

"Батьківщина" - 10,6% (наприкінці липня - 12,8%).

Крім того, партію "Сила і честь" підтримують 4,9%, партію Мураєва "Наші" - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, Радикальну партію Олега Ляшка - 4,2%, партію Шарія - 3,6%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,4%, умовну партію Сергія Притули - 3,2%. Рейтинг інших партій - до 3%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 2 - 4 вересня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.