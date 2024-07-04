Опубліковано рейтинг найкращих вишів України 2024 року: хто увійшов до списку

Щороку в Україні складають Консолідований рейтинг університетів. Він охоплює результати 235 закладів вищої освіти, а також складається з десяти тематичних рейтингів.
Які університети увійшли до списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти.
Цьогорічну десятку становлять:
Для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО використовують інші подібні ініціативи: "Топ-200 Україна", "Scopus" і "Бал НМТ на контракт". Кожен рейтинг оцінює різні показники, які є однаково важливими.
Наприклад, під час формування фінальних результатів "Топ-200 Україна" враховує сучасні тенденції розвитку вищої освіти, що перебуває в стані глибинних змін у ході здійснюваних реформ.
Результати рейтингу "Scopus" засновані на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, опублікованих закладом освіти або його співробітниками в наукових виданнях.
А "Бал НМТ на контракт" містить інформацію про показники середнього бала НМТ вступників, яких 2023 року зараховано до вишів на навчання за контрактом. Таким чином можна відстежити лідерів серед закладів освіти, куди студенти вступили здобувати вищу освіту за власні кошти.
Отже, Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця закладів освіти за версією цих трьох рейтингів і робить власні висновки.
Консолідований рейтинг створює перелік лідерів за різними параметрами. Один із них - найкращі ЗВО в Києві.
До нього увійшли:
Переглянути інші матеріали Консолідованого рейтингу можна за посиланням.
Раніше ми розповідали, скільки коштує вища освіта в університетах України.
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