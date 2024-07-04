Опубликовано рейтинг лучших вузов Украины 2024 года: какие заведения вошли в список

Каждый год в Украине составляют Консолидированный рейтинг университетов. Он включает результаты 235 учреждений высшего образования, а также состоит из десяти тематических рейтингов.
Какие университеты вошли в список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Консолидированный рейтинг украинских заведений высшего образования.
Нынешнюю десятку составляют:
Для заключения Консолидированного рейтинга ЗВО используют другие подобные инициативы: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый рейтинг оценивает различные показатели, которые одинаково важны.
К примеру, при формировании финальных результатов "Топ-200 Украина" учитывает современные тенденции развития высшего образования, находящегося в состоянии глубинных изменений в ходе осуществляемых реформ.
Результаты рейтинга "Scopus" основаны на показателях базы данных Scopus, являющихся инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, опубликованных учебным заведением или его сотрудниками в научных изданиях.
А "Бал НМТ на контракт" содержит информацию о показателях среднего балла НМТ поступающих, которые в 2023 году зачислены к вузам на обучение по контракту. Таким образом можно отследить лидеров среди учебных заведений, куда студенты поступили получать высшее образование за собственные средства.
Итак, Консолидированный рейтинг суммирует общие рейтинговые места учебных заведений по версии этих трех рейтингов и делает собственные выводы.
Консолидированный рейтинг создает перечень лидеров по разным параметрам. Один из них - лучшие ЗВО в Киеве.
В него вошли:
Просмотреть другие материалы Консолидированного рейтинга можно по ссылке.
Раньше мы рассказывали, сколько стоит высшее образование в университетах Украины.
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