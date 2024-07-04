Опубликовано рейтинг лучших вузов Украины 2024 года: какие заведения вошли в список

Список лучших университетов Украины

Нынешнюю десятку составляют:

Киевский национальный университет имени Шевченко

Львовский национальный университет имени Франко

Национальный университет "Львовская политехника"

Национальный технический университет "КПИ имени Сикорского"

Харьковский национальный университет имени Каразина

Черновицкий национальный университет имени Федьковича

Прикарпатский национальный университет имени Стефаника

Национальный медицинский университет имени Богомольца

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Одесский национальный университет имени Мечникова

Как составляют рейтинг

Для заключения Консолидированного рейтинга ЗВО используют другие подобные инициативы: "Топ-200 Украина", "Scopus" и "Бал НМТ на контракт". Каждый рейтинг оценивает различные показатели, которые одинаково важны.

К примеру, при формировании финальных результатов "Топ-200 Украина" учитывает современные тенденции развития высшего образования, находящегося в состоянии глубинных изменений в ходе осуществляемых реформ.

Результаты рейтинга "Scopus" основаны на показателях базы данных Scopus, являющихся инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, опубликованных учебным заведением или его сотрудниками в научных изданиях.

А "Бал НМТ на контракт" содержит информацию о показателях среднего балла НМТ поступающих, которые в 2023 году зачислены к вузам на обучение по контракту. Таким образом можно отследить лидеров среди учебных заведений, куда студенты поступили получать высшее образование за собственные средства.

Итак, Консолидированный рейтинг суммирует общие рейтинговые места учебных заведений по версии этих трех рейтингов и делает собственные выводы.

Лучшие столичные университеты

Консолидированный рейтинг создает перечень лидеров по разным параметрам. Один из них - лучшие ЗВО в Киеве.

В него вошли:

Киевский национальный университет имени Шевченко

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

Национальный авиационный университет

Государственный торгово-экономический университет

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Просмотреть другие материалы Консолидированного рейтинга можно по ссылке.