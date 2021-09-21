Рейтинг крупнейших кредиторов: кому задолжали украинские предприятия

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 996 млн долларов. Далее идут:

Великобритания - 5 432 млн долларов,

Нидерланды - 2 380 млн долларов,

Люксембург 1 282 млн долларов,

Германия - 1 396 млн долларов,

Британские Виргинские Острова - 1 273 млн долларов,

США - 1 159 млн долларов,

Российская Федерация - 1 123 млн долларов.

Географическая структура внешней задолженности по кредитам частного сектора по состоянию на 30.06.2021