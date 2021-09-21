Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства

За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці II кварталу 2021 року становить 43 064 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію Уряду).

У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 996 млн доларів. Далі йдуть:

Велика Британія - 5 432 млн доларів,

Нідерланди - 2 380 млн доларів,

Люксембург - 1 282 млн доларів,

Німеччина - 1 396 млн доларів,

Британські Віргінські Острови - 1 273 млн доларів,

США - 1 159 млн доларів,

Російська Федерація - 1 123 млн доларів.

Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 30.06.2021