Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства

Національний банк України (НБУ) оприлюднив дані про зовнішню заборгованість українських підприємств станом на 30 червня 2021 року. На першому місці серед кредиторів традиційно знаходиться Кіпр з часткою 48,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
За даними НБУ, загальний обсяг боргу приватного сектора в кінці II кварталу 2021 року становить 43 064 млн доларів (без єврооблігацій і кредитів, наданих під гарантію Уряду).
У географічному розрізі найбільша частка боргу припадає на Кіпр - 20 996 млн доларів. Далі йдуть:
Географічна структура зовнішньої заборгованості за кредитами приватного сектору станом на 30.06.2021
Нагадаємо, за даними НБУ, в третьому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 11,461 млрд доларів, з яких 8,980 млрд доларів - основна сума боргу, 2,480 млрд доларів - відсотки.