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Рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 15:06
Рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего Фото: рейтинг инвесторов возглавил Кипр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 48,935 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале - 36,848 млрд долларов, долговые инструменты 12,087 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 14,958 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,005 млрд долларов), на третьем - Великобритания (2,953 млрд долларов).

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 1,028 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (837 млн долларов) и США (710 млн долларов).

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (34,979 млрд долларов).

Рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Напомним, по данным НБУ, чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, сводный платежный баланс Украины за 2020 год сформировался с профицитом 2,0 млрд долларов. Это в три раза меньше, чем в 2019 году (6,0 млрд долларов).

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в 2020 году составил 4,6 млрд долларов (в 2019 году чистый приток составил 10,1 млрд долларов) и обуславливался преимущественно операциями частного сектора.

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