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Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 15:06
Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше Фото: рейтинг інвесторів очолив Кіпр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 31 грудня 2020 року склали 48,935 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 36,848 млрд доларів, боргові інструменти 12,087 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 14,958 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,005 млрд доларів), на третьому - Велика Британія (2,953 млрд доларів).

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 1,028 млрд доларів: Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу (837 млн доларів) і США (710 млн доларів).

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (34,979 млрд доларів).

Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Нагадаємо, за даними НБУ, чистий відтік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну за 2020 рік склав 868,2 млн доларів.

Нагадаємо, за даними НБУ, зведений платіжний баланс України за 2020 рік сформувався з профіцитом 2,0 млрд доларів. Це в три рази менше, ніж у 2019 році (6,0 млрд доларів).

Відтік капіталу за фінансовим рахунком (чисте кредитування) у 2020 році становив 4,6 млрд доларів (у 2019 році чистий приплив склав 10,1 млрд доларів) і зумовлювався переважно операціями приватного сектора.

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