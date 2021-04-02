Рейтинг інвесторів: які країни вклали в Україну найбільше

Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України станом на 31 грудня 2020 року склали 48,935 млрд доларів. З них інструменти участі в капіталі - 36,848 млрд доларів, боргові інструменти 12,087 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, найбільшим іноземним інвестором в Україну є Кіпр. Компанії, зареєстровані в цій країні, інвестували в Україну 14,958 млрд доларів. На другому місці - Нідерланди (10,005 млрд доларів), на третьому - Велика Британія (2,953 млрд доларів).

Компанії з країни-агресора вклали в українську економіку 1,028 млрд доларів: Росія знаходиться на дев'ятому місці, випереджаючи Польщу (837 млн доларів) і США (710 млн доларів).

На країни ЄС припадає дві третини інвестицій (34,979 млрд доларів).