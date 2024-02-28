Рейтинг іноземних політиків: до кого найкраще ставляться українці

Більшість опитаних висловлюють позивне ставлення до президента Франції Емманюеля Макрона (62%), голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (60%), прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (56%), канцлера Німеччини Олафа Шольца (55%), прем’єр-міністр Канади Джастіна Трюдо (50%).

Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до президента Молдови Майї Санду (49%), прем'єра Польщі Дональда Туска (47%), прем'єра Італії Джорджи Мелоні (39%),

Переважає негативне ставлення до Володимира Путіна (96% відповіли, що ставляться до нього негативно), Олександра Лукашенка (92%), прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана (69%), голови Китаю Сі Цзіньпіна (64%).

Також частка тих, хто негативно ставиться до президента Туреччини Реджепа Ердогана (42%), перевищує частку тих, хто ставиться до нього позитивно (38%). Це ж само стосується прем'єра Словаччини Роберта Фіцо (відповідно 29,5% і 14%).

Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, станом на початок 2024 року найкраще українці ставляться до європейських країн, які підтримують Україну у боротьбі з російським вторгненням, - Литви (+85,8%), Латвії (+84,8%), Великої Британії (+83,8%), Німеччини (+82,4%).

Українці переважно негативно ставляться негативно шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білоусі (-79,5%), Ірану (-72,3%), Китаю (-54,2%) та Угорщини (-28,6%). Також негативне ставлення до Індії (-3%).