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Рейтинг иностранных политиков: к кому лучше всего относятся украинцы

Фото: Рейтинг иностранных политиков в Украине возглавил Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на январь 2024 года лучше всего украинцы относились к президенту США Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде (76%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Большинство опрошенных высказывают позывное отношение к президенту Франции Эмманюэлю Макрону (62%), главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (60%), премьер-министру Великобритании Риши Сунаку (56%), канцлеру Германии Олафу Шольцу (55%), премьер-министру Канады Джастину Трюдо (50%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к президенту Молдовы Майе Санду (49%), премьеру Польши Дональду Туску (47%), премьеру Италии Джордже Мелони (39%),

Преобладает негативное отношение к Владимиру Путину (96% ответили, что относятся к нему негативно), Александру Лукашенко (92%), премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (69%), главе Китая Си Цзиньпину (64%).

Также доля негативно относящихся к президенту Турции Реджепу Эрдогану (42%) превышает долю тех, кто относится к нему положительно (38%). Это же касается премьера Словакии Роберта Фицо (соответственно 29,5% и 14%).

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляемой Pact в Украине. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на начало 2024 года лучше всего украинцы относятся к европейским странам, поддерживающим Украину в борьбе с российским вторжением, - Литве (+85,8%), Латвии (+84,8%), Великобритании. (+83,8%), Германии (+82,4%).

Украинцы преимущественно негативно относятся к шести стран мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%), Китаю (-54,2%) и Венгрии (-28,6%). Также отрицательное отношение к Индии (-3%).

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Джозеф Байден