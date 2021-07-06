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Рейтинг доверия возглавляет Зеленский, второй идет Тимошенко, - соцопрос

Автор: РБК-Украина

Рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. Второй идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 52%.

На втором месте Юлия Тимошенко, которой доверяют 30%, а не доверяют - 68% респондентов.

Главе ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 58%.

Пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют - 75% опрошенных.

Подсанкционному Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 70%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 52%, не слышали о таком - 28%.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, социологи опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" вышла на второе место в партийном рейтинге.

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Владимир ЗеленскийТимошенкоопрос