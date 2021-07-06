Рейтинг доверия возглавляет Зеленский, второй идет Тимошенко, - соцопрос

Рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. Второй идет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Так, Зеленскому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 52%.
На втором месте Юлия Тимошенко, которой доверяют 30%, а не доверяют - 68% респондентов.
Главе ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 58%.
Пятому президенту, лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют - 75% опрошенных.
Подсанкционному Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 70%.
Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 52%, не слышали о таком - 28%.
Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, социологи опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" вышла на второе место в партийном рейтинге.