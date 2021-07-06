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Рейтинг довіри очолює Зеленський, другою йде Тимошенко, - соцопитування

Автор: РБК-Україна

Рейтинг довіри до політиків очолює чинний глава держави Володимир Зеленський. Другою йде лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, Зеленському довіряють 46% опитаних, не довіряють - 52%.

На другому місці Юлія Тимошенко, якій довіряють 30%, а не довіряють - 68% респондентів.

Очільнику ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 25%, не довіряють - 58%.

П’ятому президенту, лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 24%, не довіряють - 75% опитаних.

Підсанкційному Віктору Медведчуку довіряють 16%, не довіряють - 70%.

Прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 52%, не чули про такого - 28%.

Опитування проводилось з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна, соціологи опитали 2500 українців віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партія "Батьківщина" вийшла на друге місце у партійному рейтингу.

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